رئيس مصلحة السجون: تحية لأمهات الشهداء اللاتى قدمن فلذات الأكباد للوطن

رئيس مصلحة السجون: تحية لأمهات الشهداء اللاتى قدمن فلذات الأكباد للوطنالأحد، 18 مارس 2018 02:10 م
اللواء مصطفى شحاته
كتب محمد عبد الراضى
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قال اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون إن القطاع يهتم بالأم السجينة تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.
وقدم مساعد وزير الداخلية، التحية لأمهات الشهداء الذين فقدوا أبناءهم وفلذات الأكباد فى سبيل الدفاع عن الوطن ووجه لهم رسالة، قائلا: "لن نستطيع أن نوفيهم حقهم".
ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره فى رعاية المرأه المصرية، كما وجه الشكر لوزير الداخلية لرعايته لذلك الاحتفال وهو ما يجسد استراتيجية الوزارة.
وأكد رئيس مصلحة السجون على هامش حفل الداخلية بعيد الأم بسجن النساء، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أمر بزيارة استثنائية لجميع النزلاء بتلك المناسبة.
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