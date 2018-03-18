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رئيس مدينة المحلة يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

الأحد، 18 مارس 2018 08:36 م
رئيس مدينة المحلة يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية رئيس مدينة المحلة





الغربيه محمد طارق
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وجه أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى تعليماته بتكثيف أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

 جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بقاعة الاجتماعات برئاسة المدينة والتى استعرض فيها متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2017 عن الفترة من 1/7/2017 حتى 15/3/2018 حيث تم الموافقة على إقامة مستشفى للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة على مساحة 10 ط بحوض البريقى "عزبة شفيق" زمام الدواخلية.

تم الموافقة على تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1200 م بحوض القرش والبرك نمرة (5) بجوار أرض المشتل لصالح وزارة الداخلية "مديرية أمن الغربية" لإقامة قسم شرطة ثالث المحلة، كما وافق المجلس أيضا على قرار المجلس التنفيذى لقرية محلة أبوعلى والخاص بالموافقة على قبول التبرع المقدم من الدكتور موسى محمد موسى والمهندس ممدوح عبد الحى كامل بمساحة 1333 م2، وذلك لإقامة مبنى مكون من بدروم وثلاثة أدوار علوية لتخصيصه مدرسة تعليم أساسى بناحية القيصريه، وتم الموافقة على قرار المجلس التنفيذى لقرية دمرو بتخصيص الشقه الموجودة بجوار مسجد السيدة عائشة بدمرو لاستخدامها مكتب تأمينات دمرو على مساحة 110 م2 لخدمة أكثر من وحدة محلية.


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