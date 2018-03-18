رئيس مدينة المحلة يطمئن على الحالة الصحية لـ3 مواطنين صدمهم قطار المنصورة







الغربية - مصطفى عادل

قام المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين الثلاثة الذين صدمهم قطار طنطا المنصورة صباح اليوم الأحد.

وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام، وتابع رئيس المدينة حالتهم الصحية وأصدر تعليماته للمسئولين بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى يتماثلوا الشفاء.

كان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية قد تلقى اخطارا بإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقه بعد أن صدمهم قطار طنطا المنصورة، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى المحلة العام لإسعافهم.