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الأحد، 18 مارس 2018 11:18 ص
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رئيس مدينة أشمون يتفقد مقرات انتخابات الرئاسة للوقوف على مدى جاهزيتها

الأحد، 18 مارس 2018 11:18 ص
رئيس مدينة أشمون يتفقد مقرات انتخابات الرئاسة للوقوف على مدى جاهزيتها جانب من أعمال التفقد





المنوفية _ محمد فتحى
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أجرى المهندس عبد الحكيم الزفزافى، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جولة على عدد من الوحدات المحلية بالمركز تفقد خلالها المقرات الانتخابية بدائرة الوحدة المحلية بسمادون، للوقوف على الجاهزية النهائية، حيث قرر رفع الأتربة الموجودة ببعض فناء المدارس بالاستعانة بلودر الوحدة .

 

وتفقد الزفزافى، إصلاح وتركيب بعض كشافات الإنارة العامة بطريق أشمون سمادون الأنجب .

 

وعقد رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اجتماعا مع أعضاء لجنة المسألة المجتمعية بمقر الوحدة المحلية، حيث تم مراجعة بعض المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وتم الاتفاق على وضع الخطة المستقبلية للبرنامج واتفق أعضاء اللجنة على إرجاء اجتماعها حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية.


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