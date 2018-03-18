video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 08:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس سريلانكا يعلن إلغاء حالة الطوارئ

الأحد، 18 مارس 2018 08:00 ص
رئيس سريلانكا يعلن إلغاء حالة الطوارئ مايثريبالا سيريسينا رئيس سريلانكا





كولومبو (رويترز)
إضافة تعليق

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الأحد، إلغاء حالة الطوارئ التى فرضت فى شتى أنحاء البلاد، فى السادس من مارس بعد اشتباكات بين بوذيين ومسلمين.

وقال سيريسينا على تويتر "بعد تقييم موقف السلامة العامة أصدرت تعليمات بإلغاء حالة الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل أمس".

وكان سيريسينا قد أعلن حالة الطوارئ لوقف انتشار العنف الطائفى بعد اندلاع اشتباكات بين بوذيين ومسلمين فى منطقة كاندى بوسط سريلانكا.

وذكرت وسائل الإعلام أن شخصين قُتلا كما لحقت أضرار بمئات من العقارات المملوكة لمسلمين وأكثر من 20 مسجدا، وتصاعدت حدة التوتر بين الطائفتين على مدى العام المنصرم مع اتهام بعض الجماعات البوذية المتشددة المسلمين بإجبار الناس على اعتناق الإسلام وتخريب مواقع أثرية بوذية.

واحتج بعض البوذيين القوميين أيضا على وجود طالبى اللجوء من المسلمين الروهينجا القادمين من ميانمار ذات الأغلبية البوذية فى بلادهم. وتشهد ميانمار هى الأخرى تصاعدا للتيار البوذى القومي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سريلانكا ترفع الحظر على فيس بوك بعد عنف طائفى

الأمم المتحدة تدين أعمال العنف المعادية للمسلمين فى سريلانكا

رئيس سريلانكا

سريلانكا

أخبار سريلانكا

إلغاء حالة الطوارئ




لا تفوتك
صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة