رئيس سريلانكا يعلن إلغاء حالة الطوارئ







كولومبو (رويترز)

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الأحد، إلغاء حالة الطوارئ التى فرضت فى شتى أنحاء البلاد، فى السادس من مارس بعد اشتباكات بين بوذيين ومسلمين.

وقال سيريسينا على تويتر "بعد تقييم موقف السلامة العامة أصدرت تعليمات بإلغاء حالة الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل أمس".

وكان سيريسينا قد أعلن حالة الطوارئ لوقف انتشار العنف الطائفى بعد اندلاع اشتباكات بين بوذيين ومسلمين فى منطقة كاندى بوسط سريلانكا.

وذكرت وسائل الإعلام أن شخصين قُتلا كما لحقت أضرار بمئات من العقارات المملوكة لمسلمين وأكثر من 20 مسجدا، وتصاعدت حدة التوتر بين الطائفتين على مدى العام المنصرم مع اتهام بعض الجماعات البوذية المتشددة المسلمين بإجبار الناس على اعتناق الإسلام وتخريب مواقع أثرية بوذية.

واحتج بعض البوذيين القوميين أيضا على وجود طالبى اللجوء من المسلمين الروهينجا القادمين من ميانمار ذات الأغلبية البوذية فى بلادهم. وتشهد ميانمار هى الأخرى تصاعدا للتيار البوذى القومي.