رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بقسم الاشعة بالمستشفى الجامعى

تفقد اليوم الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج سير العمل داخل المستشفي الجامعي يصاحبة الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب البشري والدكتور حمدي سعد مدير عام المستشفي .

حيث تفقد رئيس الجامعة خلال زيارته قسم الاشعة وما يحتويه من اجهزة وقالت الدكتوره نهلة محمد علي حسن قائم بأعمال رئيس قسم الأشعة، ان القسم يحتوي علي جهاز اشعه رنين مغناطيسي، وجهازين أشعة مقطعية، وثلاثة أشعة تلفزيونية واخري أشعة عادية وجهازين cr.

وناقش رئيس الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس بقسم الأشعة، بعض المشاكل والمعوقات كنقص عدد الأجهزة وصيانه الاجهزه المعطله وتوفير أماكن للقسم داخل المستشفي نتيجة زيادة عدد المترددين علي القسم وذلك لتنظيم العمل لتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للمرضي .