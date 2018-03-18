رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بقسم الاشعة بالمستشفى الجامعى

رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بقسم الاشعة بالمستشفى الجامعىالأحد، 18 مارس 2018 04:21 م
الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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تفقد اليوم الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج سير العمل داخل المستشفي الجامعي يصاحبة الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب البشري والدكتور حمدي سعد مدير عام المستشفي .
حيث تفقد رئيس الجامعة خلال زيارته قسم الاشعة وما يحتويه من اجهزة وقالت الدكتوره نهلة محمد علي حسن قائم بأعمال رئيس قسم الأشعة، ان القسم يحتوي علي جهاز اشعه رنين مغناطيسي، وجهازين أشعة مقطعية، وثلاثة أشعة تلفزيونية واخري أشعة عادية وجهازين cr.
وناقش رئيس الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس بقسم الأشعة، بعض المشاكل والمعوقات كنقص عدد الأجهزة وصيانه الاجهزه المعطله وتوفير أماكن للقسم داخل المستشفي نتيجة زيادة عدد المترددين علي القسم وذلك لتنظيم العمل لتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للمرضي .
كما نظمت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب جامعة سوهاج المهرجان الثقافي على مستوى الجامعة ، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن الهدف من المهرجان هو نشر ثقافة المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية بين الطلاب وأيضا نشر روح التنافس بينهم بالإضافة إلى إبراز مواهب الطلاب وثقلها.
وذكر محمود علي موسى رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة أن المهرجان يتضمن عدة مسابقات على مستوى كليات الجامعة مثل مسابقة دوري المعلومات الإليكترونية، مسابقة إنشاد ديني، ستاند اب كوميدي، مسابقة غنائية، مسابقة شعرية ومحاضرة في التنمية البشرية يحاضر فيها حمادة محمد رئيس مجلس إدارة أكاديمية رايزنج، وأشار محمد إسماعيل جلال أمين اللجنة الثقافية إلى أن لجنة التحكيم تتكون من القارئ الشيخ إبراهيم السوهاجي، الدكتورة نجلاء عبد الغفار أستاذ طرق ومناهج تدريس تربية موسيقية وأحمد الهادي موجة التربية الموسيقية بمديرية التربية والتعليم، الدكتور محمود عبدالراضي بقسم الجغرافيا بكلية الآداب.
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