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رئيس جامعة حلوان يفتتح "المشروع القومى لحماية الأطفال بلا مأوى"

الأحد، 18 مارس 2018 03:39 م
رئيس جامعة حلوان يفتتح "المشروع القومى لحماية الأطفال بلا مأوى" الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان





وائل ربيعى
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افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مشروع كلية الخدمة الاجتماعية بعنوان: برنامج قدرات مقدمى الرعاية الاجتماعية "المشروع القومى لحماية الأطفال بلا مأوى"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر والبرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى "احنا معاك" ، و" حياة آمنة وكريمة لكل طفل".

وأكد الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان تبدى اهتماماً كبيراً بموضوع الأطفال بلا مأوى وتنظيم العديد من الفعاليات فى هذا المجال من خلال وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ سنوات عديدة للعمل على توفير مسكن لهم والترفية عنهم وتأهيلهم وإدماجهم مجتمعياً وتقديم البرامج التدريبية لهم من خلال كلية الخدمة الاجتماعية.

وأشار الدكتور كريم همام، الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية ومنسق المشروع، إلى أن البرنامج سيشمل وحدات متنقلة للمحافظات المختلفة لبناءهم و تدريبهم ومد جسور الثقة معهم  وتغيير سلوكياتهم ودمجهم مع أسرهم ومع المجتمعات المحلية  وبالتعاون مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية لاستقبال الأطفال.

 


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مشروع قومى

ماجد نجم




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