رئيس جامعة بنى سويف: المرأة المصرية وقفت وراء أبطالنا ودفعتهم للجهاد

رئيس جامعة بنى سويف: المرأة المصرية وقفت وراء أبطالنا ودفعتهم للجهادالأحد، 18 مارس 2018 05:34 م
جانب من المؤتمر
بنى سويف :هانى فتحى
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أشاد الدكتر منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بدور الأم التى هى فى رأيه كل المجتمع وليست نصف المجتمع، لأنها لا تحتاج إلى توعية فهى التى تقود التوعية والمشهد واضح أمام السفارات المصرية فى الخارج، وهى وراء كل بطل يجاهد فى سبيل الوطن.
وقال إن المرأة المصرية وقفت وراء أبطالنا كأم وزوجة وأخت وابنة ودفعتهم للجهاد والنزول للإدلاء بأصواتهم لإثبات الرأى وعدم التقصير فى حق النفس وحق الوطن وهذا نوع من أنواع الجهاد، فكانت المرأة وراء كل جندى وضابط يحارب بسيناء من أبنائها، ودورها أيضًا فى التوعية للحرص على مصر والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات.
ودعا رئيس الجامعة خلال حضوره المؤتمر الذى تنظمة كلية الآداب تحت عنوان "بأيدينا نوعيها" إلى الوقوف دقيقة حداد على روح المواطنة مريم عبد السلام التى راحت ضحية الاعتداء عليها فى بريطانيا والوقوف إجلالاً وتقديرًا لدور المرأة المصرية وأم الشهيد وكل سيدات مصر وتهنئتهم بمناسبة عيد الأم.
ونظمت كلية الآداب مؤتمرًا اليوم بعنوان (بإدينا نوعيها) بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، تحت إشراف الدكتور جودة مبروك عميد الكلية وبحضور النواب والفنانة هند عاكف والنائبة مايسة عطوة رئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال دول حوض النيل وأعضاء هيئة التدريس وباحثين من الجامعات المصرية، حيث يتناول المؤتمر فى جلساته دور المرأة الإيجابى فى المجمع وحقوقها وفق الأنظمة والمنظمات العالمية ودورها عبر التاريخ.
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