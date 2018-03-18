رئيس جامعة بنى سويف: المرأة المصرية وقفت وراء أبطالنا ودفعتهم للجهاد







بنى سويف :هانى فتحى

أشاد الدكتر منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بدور الأم التى هى فى رأيه كل المجتمع وليست نصف المجتمع، لأنها لا تحتاج إلى توعية فهى التى تقود التوعية والمشهد واضح أمام السفارات المصرية فى الخارج، وهى وراء كل بطل يجاهد فى سبيل الوطن.

وقال إن المرأة المصرية وقفت وراء أبطالنا كأم وزوجة وأخت وابنة ودفعتهم للجهاد والنزول للإدلاء بأصواتهم لإثبات الرأى وعدم التقصير فى حق النفس وحق الوطن وهذا نوع من أنواع الجهاد، فكانت المرأة وراء كل جندى وضابط يحارب بسيناء من أبنائها، ودورها أيضًا فى التوعية للحرص على مصر والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات.

ودعا رئيس الجامعة خلال حضوره المؤتمر الذى تنظمة كلية الآداب تحت عنوان "بأيدينا نوعيها" إلى الوقوف دقيقة حداد على روح المواطنة مريم عبد السلام التى راحت ضحية الاعتداء عليها فى بريطانيا والوقوف إجلالاً وتقديرًا لدور المرأة المصرية وأم الشهيد وكل سيدات مصر وتهنئتهم بمناسبة عيد الأم.