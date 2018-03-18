رئيس جامعة المنوفية يشارك فى أعمال ملتقى تدريب طلاب الجامعات العربية







المنوفية – محمود شاكر

شارك الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم، فى افتتاح أعمال الملتقى الرابع والعشرين لتبادل طلاب الجامعات العربية، الذي ينظمه المجلس العربي للتدريب التابع لاتحاد الجامعات العربية وتستضيفه جامعة الزقازيق خلال الفترة من 17 إلي 20 مارس الجاري تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الملتقي يأتي لتعزيز التبادل الطلابي بين الجامعات العربية والمساعدة في التدريب الميدانى ،واستعراض التحديات والمعوقات التي تواجه التبادل الطلابي وآليات التطوير، يشارك فيه جامعات من 7 دول عربية شقيقة هي الأردن، والإمارات، والعراق والجزائر وسلطنة عمان وفلسطين واليمن ،بالإضافة إلي الدولة المضيفة مصر وأكد علي أن الاتحاد يسعي لتصل أنشطة إتحاد الجامعات العربية لكل الجامعات العربية، بالإضافة إلي توقيع اتفاقيات مع جامعات أوروبية وروسية بهدف توسيع مجالات الأنشطة والتدريب.

وأشار مبارك إلى أن الدكتور بسام المحادين أمين عام المنظمة العربية للمسئولين، عن القبول والتسجيل بالجامعات العربية ،قام بتقديم عرض للائحة تأسيس المنظمة وأنشطتها وتعليمات التبادل الطلابي مع الاتحاد الأوروبي وكيفية التوسع فيه وسبل تعزيز التعاون بين المنظمة والمجلس العربي للتدريب .

حضر إفتتاح الملتقى الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية المنتخب والدكتور خميسي حميدي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية بالإضافة إلى رؤساء الجامعات المشاركة.