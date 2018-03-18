رئيس جامعة الإسكندرية: المشاركة بالإنتخابات الرئاسية واجب وطنى







الإسكندرية - هناء أبو العز

قال الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لجميع المنتمين للجامعة واجب وطنى، لرسم خطوط المستقبل .

وأكد رئيس الجامعة، على وكلاء الكليات خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى إجتماعه صباح اليوم الأحد، على ضرورة رفع الوعى الطلابى بالكليات عن أهمية المشاركة السياسية البناءة، والتوجه إلى صناديق الاقتراع والأدلاء بأصواتنا بغض النظر عن المرشح الذى سيتم اختياره.

وأشار إلى أن العمل مستمر داخل الجامعة خلال أيام الانتخابات، مع السماح لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع خلال ساعات العمل للادلاء بأصواتهم .

كما وجه مجلس خدمة المجتمع، التحية لرجال القوات المسلحة، تقديراً لدورهم الباسل فى عملية المواجهة الشاملة مع العناصر الإرهابية بسيناء، وسائر أنحاء الجمهورية، وتضحياتهم بأرواحهم كى تحيا مصر، وينعم شعبها بالأمن والأمان.

ووافق المجلس على إقامة معرض الكتاب داخل الحرم الجامعى بالتعاون مع مؤسسة دار المعارف للنشرـ فرع الإسكندرية الفترة من 24ـ 29 مارس الحالى، مع تقديم الدار لخصم قيمته 20% على مطبوعاتها للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، و10% على غير مطبوعات الدار، وضرورة توجيه الطلاب بترشيد والحفاظ على استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات ومحاضرات ومسابقات تهدف إلى توعية الطلاب بأهمية المياه فى حياتنا، وحث الطلاب على تنفيذ مشاريع تخرجهم حول التوعية بترشيد استهلاك المياه.

واستعرض الدكتور عبد المنعم فوزى منسق القوافل الخدمية بالجامعة، نشاط القوافل المتكاملة لخدمة المجتمع، التى أطلقتها الجامعة خلال هذا الشهر، وتضمنت منطقة "الدرايسه بحى العجمى، ومنطقة السنوسى بالفراهدة، وواحة سيوه، ومدارس جمال عبد الناصر العسكرية، والعباسية الثانوية" وحملة الكشف المبكر عن فيروس الكبد الوبائى سى بمستشفى الشاطبى، ومجمع العلوم الإنسانية، وحملة التبرع بالدم لصالح القوات المسلحة.

ووافق المجلس على استضافة فعاليات أسبوع مكافحة وتعاطى وإدمان المخدرات، بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفى بالجامعة، وأكاديمية مصر للقيادة، تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" داخل مجمع الكليات النظرى، وعقد ندوات ومناقشات لتوضيح مدى خطورة تعاطى وإدمان المخدرات على مجتمعنا، ومدى خطورة القيادة تحت تأثير المخدرات، والموافقة على مشروع البحث المقدم من الدكتور هانى محمد الزيات بكلية الزراعة، عن تأثير إضافة النباتات المحتوية على مواد فعالة على تخمرات الكرش وإنتاج غاز الميثان والإنتاجية فى الأغنام .