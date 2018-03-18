رئيس جامعة أسيوط يلتقى أعضاء جمعية الفنون الجميلة بإتحاد الجامعات العربية

أشاد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط بدور اتحاد الجامعات العربية ،فى توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين أكثر من 350 جامعة عربية من أعضاء الاتحاد من شتى أنحاء الوطن العربي ،ودور ما ينظمه من ملتقيات فى تطوير الحركة التعليمية والانفتاح العلمى والبحثي بين الجامعات العربية .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة أسيوط بضيوف الجامعة من أعضاء جمعية كليات الفنون الجميلة والمنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية، والذي يضم الدكتور رامي نجيب حداد عميد كلية الفنون الجميلة بالأردن ، والدكتور حسن أبو كريم عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الزرقاء بالأردن ، والدكتور واصف رضوان عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة البترا بالأردن والدكتورة وفاء شعبان مسئولة الشئون الإدارية بجمعية كليات الفنون الجميلة وذلك بحضور الدكتور منصور المنسي عميد كلية الفنون الجميلة بأسيوط والدكتور محمد حلمي المدرس بقسم العمارة، والدكتور محسن سليم المدرس بقسم النحت والدكتورة نهى المفتى المدرس بالكلية .

وأكد الدكتور جعيص على حرص جامعة أسيوط ،على أن تكون شريك فاعل وحيوي فى أنشطة الاتحاد على كافة الأصعدة ، مؤكداً على أهمية توطيد التعاون بين كليات الفنون الجميلة سواء على المستوى العلمي أو الأنشطة العملية فى كافة المجالات وهو ما ترحب به جامعة أسيوط وتوفر له كافة سبل الدعم اللازمة لإنجاحه واستمراره.

وأوضح الدكتور منصور المنسي عميد كلية الفنون الجميلة بأسيوط، أن اللقاء يأتي ضمن أعمال المؤتمر الدولي السادس ،لجمعية كليات الفنون الجميلة باتحاد الجامعات العربية والذي يمثل الملتقى الأول للجمعية على أرض جمهورية مصر العربية والذي تم انطلاقه بحضور الدكتور سلطان أبو عرابي الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ، والدكتور محمد الحاج رئيس الجمعية ونخبة من عمداء كليات الفنون الجميلة والتطبيقية على مستوى الوطن العربي .