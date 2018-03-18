رئيس بوروندى يحدد 17 مايو موعدا لاستفتاء على تعديل دستورى







نيروبى (أ ف ب)

حدد رئيس بوروندى بيار نكورونزيزا 17 مايو المقبل موعدا لاستفتاء على تعديل دستورى مثير للجدل قد يبقيه فى الحكم حتى عام 2034، بحسب ما جاء فى قرار رئاسى الأحد.

ويتهم معارضون نكورونزيزا (54 عاما) بالسعى للبقاء فى الحكم مدى الحياة منددين بوجود شبكة مصالح حول القائد السابق للمتمردين الذى يقود البلد الصغير فى وسط افريقيا منذ العام 2005.

وقدمت الحكومة فى أكتوبر الماضى تعديلا دستوريا يتيح لنكورونزيزا إن يحكم لولايتين رئاسيتين مدة كل منها 7 سنوات بدءا من 2020، لكن الخطوة أشعلت انتقادات المعارضة والمجتمع الدولى، وخصوصا الاتحاد الإفريقى.

وتقول المعارضة إن هذه التعديلات يمكن أن تقضى على اتفاق أروشا للسلام الذى ساهم فى إنهاء الحرب الأهلية بين عامى 1993 و2006 والتى أدت لمقتل أكثر من 300 ألف شخص.