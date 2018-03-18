رئيس الوزراء يضع حجر أساس مشروع حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة







كتب أحمد حسن تصوير محمود فخرى

وضع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، وسفير الصين بمصر، ورئيس الشركة الصينية حجر أساس حى المال والأعمال بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

حى المال والأعمال أحد المشروعات التى تتضمنه الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ويقع بين محورى محمد بن زايد الشمالى والجنوبي، ويقام على مساحة 195 فدان بما يوازى مليون و700 ألف متر مربع.

ومن المقرر أن يضم حى المال والأعمال عدد من الأبراج الإدارية والتجارية، ومقرات للبنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية حيث سيتضمن حى المال والأعمال " مقر البنك المركزى ومطبعة لطباعة النقود، ومنطقة للبنوك و20 برجًا، تشمل وحدات سكنية وإدارية، وخدمية، وتجارية، على مساحة إجمالية تقدر بـ1.7 مليون م 2 مسطحات بنائية، وتتولى شركة "سى إس سى إى سي"، الصينية تنفيذ حى المال والأعمال.