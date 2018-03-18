رئيس الوزراء الروسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية







موسكو (أ ش أ)

أدلى رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية الروسية فى أحد مراكز الاقتراع فى العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن ميدفيديف أطلع على سير الانتخابات فى قاعة الانتخابات.

كانت مراكز الاقتراع فى العاصمة الروسية موسكو، قد فتحت أبوابها فى الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلى، أمام الناخبين لاختيار رئيس للبلاد لفترة رئاسية 6 مدتها سنوات بعد تعديل القانون الروسى، حيث ستستمر ولاية الرئيس القادم حتى عام 2024.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 8 مرشحون وهم، سيرجى بابورين (عن الاتحاد الشعبى الروسى) ورجل الأعمال بافل جرودينين (عن الحزب الشيوعى الروسى)، والقومى فلاديمير جيرينوفسكى (عن الحزب الليبرالى الديموقراطى الروسى) والرئيس الحالى فلاديمير بوتين (مستقل) والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك (عن حزب المبادرة المدنية) ومكسيم سورايكين عن حزب (شيوعيو روسيا)، والمفوض المعنى بحماية حقوق رجال الأعمال فى روسيا بوريس تيتوف (عن حزب النمو)، وجريجورى يافلينسكى عن حزب ("يابلوكو" الليبرالى).