رئيس المواصفات والجودة: السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر

رئيس المواصفات والجودة: السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لمصرالأحد، 18 مارس 2018 11:55 ص
كتب إسلام سعيد
وأوضح عفيفى، أن ممثلى الجانب السعودى من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سيقومون خلال ورشة العمل بشرح النظام الإلكترونى الذى تم إطلاقه مطلع شهر فبراير الماضى بعنوان "سابر" كنظام جديد لقبول السلع والمنتجات المصدرة إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيتم شرح نظام التسجيل الإلكترونى لشهادات المطابقة وشرح آلية التسجيل فى النظام وكيفية إصدار الشهادات، وتسجيل المنتجات، وذلك لتسهيل عملية تصدير السلع والحد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات بالسوق السعودى.
وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أنه سيتم أيضًا شرح متطلبات علامة الجودة السعودية على السلع والمنتجات التى يتطلب الحصول عليها للنفاذ للأسواق السعودية، حيث يسمح النظام الجديد بتفويض جهات داخل كل بلد مصدر للمملكة العربية السعودية لمنح هذه العلامة للمنتجات فى بلد المنشأ وذلك لتيسير إجراءات التصدير للمملكة، لافتًا إلى أهمية هذه الورشة فى المساهمة فى تيسير نفاذ الصادرات المصرية للأسواق السعودية من خلال تعريف المصدرين بمتطلبات التصدير الجديدة المطبقة مؤخرًا فى المملكة العربية السعودية.
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