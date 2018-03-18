video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الفلبين يدعو إلى انسحاب جماعى من المحكمة الجنائية الدولية

الأحد، 18 مارس 2018 03:34 م
رئيس الفلبين يدعو إلى انسحاب جماعى من المحكمة الجنائية الدولية رئيس الفلبين





رويترز
إضافة تعليق

 دعا الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، اليوم الأحد، الدول الأخرى الموقعة على نظام روما الأساسى الذى أنشئت بمقتضاه المحكمة الجنائية الدولية للانضمام إلى بلاده فى الانسحاب من المحكمة.

جاءت تصريحات دوتيرتي خلال كلمة له في تخرج طلاب بالأكاديمية العسكرية الفلبينية بشمال البلاد بعد أن فتح ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا الشهر الماضى في حربه على المخدرات والتي أدت إلى مقتل الآلاف منذ بدايتها في يوليو 2016.

وأبلغت الفلبين الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضى بقرارها الانسحاب من المحكمة بسبب ما وصفه دوتيرتي بهجمات "شائنة" من مسؤولي المنظمة الدولية وانتهاكات للإجراءات القانونية.

وقال الرئيس الفلبينى "سأقنع جميع الموقعين على المعاهدة بالانسحاب هذه. وثيقة  تم إعدادها برعاية الاتحاد الأوروبى".

وقتلت الشرطة نحو أربعة آلاف فلبينى منذ 19 شهرا في حملة وحشية أثارت قلق المجتمع الدولى. ويعتقد نشطاء أن عدد القتل أكبر من ذلك بكثير.

وتقول الشرطة إن هؤلاء القتلى سقطوا خلال عمليات مشروعة لمكافحة المخدرات أبدى خلالها المشبه بهم مقاومة عنيفة لإلقاء القبض عليهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الفلبين يعلن انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية

الفلبين: انسحابنا بداية النهاية للمحكمة الجنائية الدولية

وسائل إعلام: الكويت تتوصل لاتفاق مع الفلبين بشأن العمالة المنزلية

اخبار عالميه

الفلبين

الرئيس الفلبينى

الجنائيه الدوليه




لا تفوتك
النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة