رئيس الفلبين يدعو إلى انسحاب جماعى من المحكمة الجنائية الدولية







رويترز

دعا الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، اليوم الأحد، الدول الأخرى الموقعة على نظام روما الأساسى الذى أنشئت بمقتضاه المحكمة الجنائية الدولية للانضمام إلى بلاده فى الانسحاب من المحكمة.

جاءت تصريحات دوتيرتي خلال كلمة له في تخرج طلاب بالأكاديمية العسكرية الفلبينية بشمال البلاد بعد أن فتح ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا الشهر الماضى في حربه على المخدرات والتي أدت إلى مقتل الآلاف منذ بدايتها في يوليو 2016.

وأبلغت الفلبين الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضى بقرارها الانسحاب من المحكمة بسبب ما وصفه دوتيرتي بهجمات "شائنة" من مسؤولي المنظمة الدولية وانتهاكات للإجراءات القانونية.

وقال الرئيس الفلبينى "سأقنع جميع الموقعين على المعاهدة بالانسحاب هذه. وثيقة تم إعدادها برعاية الاتحاد الأوروبى".

وقتلت الشرطة نحو أربعة آلاف فلبينى منذ 19 شهرا في حملة وحشية أثارت قلق المجتمع الدولى. ويعتقد نشطاء أن عدد القتل أكبر من ذلك بكثير.

وتقول الشرطة إن هؤلاء القتلى سقطوا خلال عمليات مشروعة لمكافحة المخدرات أبدى خلالها المشبه بهم مقاومة عنيفة لإلقاء القبض عليهم.