رئيسة لجنة الانتخابات الروسية تنفى حدوث انتهاكات خلال الانتخابات الروسية







موسكو أ ش أ

نفت ايلا بامفيلوفا رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم حدوث أية إنتهاكات خطيرة خلال عملية التصويت التى جرت اليوم فى الانتخابات الرئاسية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن بامفيلوفا أوضحت ـ فى تصريحات صحفية ـ أن اللجنة تلقت شكاوى محلية ومحدودة فقط.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية قد أظهرت تقدم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، وذلك بعد فرز 25 فى المائة من الأصوات أغلبها شرق البلاد ، حيث حصل بوتين على 73 فى المائة من أصوات الناخبين ، ومن ثم فلن تكون هناك حاجة لإجراء إنتخابات اعادة بين المتنافسين فى هذه الانتخابات.