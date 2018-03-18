رئيسة لجنة الانتخابات الروسية تنفى حدوث انتهاكات خلال الانتخابات الروسية

رئيسة لجنة الانتخابات الروسية تنفى حدوث انتهاكات خلال الانتخابات الروسيةالأحد، 18 مارس 2018 09:49 م
عمليات التصويت فى روسيا
موسكو أ ش أ
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نفت ايلا بامفيلوفا رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم حدوث أية إنتهاكات خطيرة خلال عملية التصويت التى جرت اليوم فى الانتخابات الرئاسية.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن بامفيلوفا أوضحت ـ فى تصريحات صحفية ـ أن اللجنة تلقت شكاوى محلية ومحدودة فقط.
وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية قد أظهرت تقدم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، وذلك بعد فرز 25 فى المائة من الأصوات أغلبها شرق البلاد ، حيث حصل بوتين على 73 فى المائة من أصوات الناخبين ، ومن ثم فلن تكون هناك حاجة لإجراء إنتخابات اعادة بين المتنافسين فى هذه الانتخابات.
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