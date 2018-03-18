رئيسة القومى للمرأة: المرأة فى الخارج قدمت نموذجاً فى الوطنية بانتخابات الرئاسة







كتب محمود راغب

وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، تحيه تقدير واحترام لنساء مصر فى الخارج، على أدائهن المشرف خلال عملية التصويت فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية، التى انطلقت على مدار ثلاثة أيام من 16 وحتى 18 مارس 2018.

وأكدت رئيسة المجلس إن المرأة المصرية فى الخارج قدمت نموذجاً جديداً فى الوطنية، وأثبتت من خلاله للعالم الوجه الحضارى لمصر، وأن نداء الوطن هو الأهم ، وعبرت عن فخرها بالمشاهد التى تصدرت جميع وسائل الإعلام وظهرت فيها النساء فى مقدمة صفوف الانتخابات، مشددة على أن المرأة المصرية دائما حاضرة وبقوة فى جميع الاستحقاقات الانتخابية لمساندة وطنهن، فهن سفيرات مصر بالخارج وقوتها الناعمة، والمرأة المصرية هدفها واحد فى جميع دول العالم وهو وحدة مصر، مشيدة بدورها القوى فى حشد أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهن.

كما عبرت عن سعادتها بمشاهد الأم التى اصطحبت أبنائها خلال التصويت لغرس قيم حب الوطن والانتماء، مشددة على أن هذا هو دور المرأة فى بناء الأوطان، مؤكدة أن المرأة المصرية هى سر قوة الوطن.

كما أكدت ثقتها أن نساء مصر بالداخل سوف يبهرن العالم من جديد خلال الانتخابات المزمع عقدها بالداخل على مدار ثلاثة أيام من 26 وحتى 28 مارس 2018.