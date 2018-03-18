رئيسة البرلمان الصربى تؤكد لسفير مصر أهمية استئناف التعاون بين المجلسين التشريعيين

رئيسة البرلمان الصربى تؤكد لسفير مصر أهمية استئناف التعاون بين المجلسين التشريعيينالأحد، 18 مارس 2018 01:12 م
السفير عمرو الجويلى مع مايا جويكوفيتش
كتب: أحمد جمعة
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التقى السفير عمرو الجويلى سفير مصر فى بلجراد "مايا جويكوفيتش Maja Gojković " رئيسة البرلمان الصربى، التى أعربت عن الحرص على استئناف الزيارات البرلمانية على أعلى مستوى، حيث كان آخرها منذ 20 عاما.
وأثنت رئيسة البرلمان الصربى على العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين مصر وصربيا، الممتدة منذ 110 عاماً، والمتوجة بدور البلدين فى إنشاء حركة عدم الانحياز، معربة عن تطلعها لطفرة فى العلاقات الاقتصادية، خاصة فى مجال السياحة من خلال الزيارات رفيعة المستوى إلى بلجراد لإبرام مزيد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
من جانبه، كشف السفير عمرو الجويلى على اعتزامه استئناف أعمال مجموعة الصداقة البرلمانية الصربية مع مصر التى عقدت آخر اجتماعاتها في نوفمبر عام 2013، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش أيضاً التعاون متعدد الأطراف فى إطارى الاتحاد البرلمانى الدولى والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية.
وحرص سفير مصر لدى صربيا على عرض جهود مصر لتمكين المرأة المصرية، فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، طبقاً للتقرير الصادر عن المجلس القومى للمرأة عن الفترة من 2014 إلى 2017، كون أن رئيسة برلمان صربيا من القيادات النسائية السياسية حيث تولت أيضاً منصب نائب رئيس وزراء وعمدة ثانى أكبر مدينة فى البلاد، "نوفى ساد".
كما أطلع "الجويلى" رئيسة البرلمان على الجزء الخاص "بحماية حقوق الطفل" فى التقرير الذى قدمته مصر إلى مجلس حقوق الإنسان، باعتبار أن رئيس البرلمان الصربى، تحتفظ أيضاً برئاسة لجنة حقوق الطفل.
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