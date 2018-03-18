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رئاسة الجمهورية: زيارة الرئيس عمر البشير لمصر تأتى فى وقت دقيق

الأحد، 18 مارس 2018 10:40 م
رئاسة الجمهورية: زيارة الرئيس عمر البشير لمصر تأتى فى وقت دقيق السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية





أ ش أ
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أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أهمية زيارة الرئيس السودانى عمر البشير إلى القاهرة المقرر لها غدا الإثنين ، مشيرا إلى أنها تأتى فى وقت دقيق.

وأضاف راضى - فى تصريحات إعلامية، اليوم الأحد - أن الزيارة تعد امتدادا للقمة التى جمعت الرئيسين عبد الفتاح السيسى وعمر البشير فى الثامن والعشرين من يناير الماضى على هامش القمة الأفريقية فى أديس أبابا ، معربا عن أمل مصر فى أن يكون هناك تفعيل للعلاقات الثنائية خاصة وأن هناك الكثير من الجوانب المشتركة بين البلدين يجب استغلالها.

وأشار إلى أن مصر دائما تمد يد التعاون والعمل الجماعى ، والغرض من أى تباحث يهدف إلى المصلحة المشتركة مع الطرف الآخر فى إطار من الاحترام المتبادل ، لافتا إلى أن جميع الملفات مطروحة للنقاش خلال اللقاء المقرر غدا بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره السودانى.

وحول الإتصال الهاتفى بين الرئيس السيسى ونظيره القبرصى ، أشار راضى إلى أن الإتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وما تم الاتفاق عليه سواء فى الإطار الثنائى بين مصر وقبرص أو الآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان فيما يخص ملف الغاز فى البحر المتوسط.


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