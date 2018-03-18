دندراوى الهوارى: لأول مرة منذ فترات طويلة نرى تحالفا قويا مثل "الرباعى العربى"







كتب إبراهيم حسان

قال دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، إنه لأول مرة منذ فترات طويلة نجد تحالفا قويا يتمثل فى الرباعى العربى بقيادة جمهورية مصر العربية والإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين.

وأضاف دندراوى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة مع خالد أبو بكر، أن الرباعى العربى أحدث ردود فعل رائعة جدا ولاسيما فى الإقليم، وكنا نحتاج إلى مثل هذا التحالف القوى للغاية، وأن تتسع الرقعة ويصبح تحالفا عربيا قويا، لكن فى ظل ما تصنعه قطر من مشاكل جمة، وتدخلها فى الشأن العربى وممارساتها لإسقاط أشقائها أدى إلى إحباط كل محاولات إنشاء تحالف عربى حقيقى فى الفترة السابقة.

وأوضح دندراوى الهوارى أن دول التحالف بالرباعى العربى، تكاد تكون متطابقة فى وجهات النظر إلى حد كبير، وهذا أمر مهم جدا فى إطار التنسيق الواضح فى كل القضايا، لذلك تعد زيارة وزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد، اليوم للقاهرة، مكملة ولتأكيد العلاقات، مشيرا إلى أن النظام القطرى عليه أن يرتدع ويصوب أخطاءه بعد استدعائه العدو الحقيقى "الفرس" ليمكنهم فى المنطقة من جديد، بعد وضع الإيرانيين أرجلهم على الأراضى القطرية، كما استدعى النظام العدو الآخر وهو العدو العثمانى، بعد موافقة الدوحة على إنشاء قاعدة تركية على أراضيها، لذا هذا يسمى استعداء لـ"الاستعمار القديم"، وإذا لم يتدارك النظام القطرى هذا الخطر فهو من سيسدد فواتير باهظة.