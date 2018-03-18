درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18/3/2018 بمحافظات مصر







كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 32

وسط الدلتا 15 32

الإسكندرية 15 29

بلطيم 15 30

مطروح 15 30

السلوم 16 31

سيوة 16 34

بورسعيد 17 27

دمياط 17 27

العريش 10 30

رفح 11 29

الإسماعيلية 12 33

السويس 14 30

رأس سدر 15 27

نخل 08 30

نويبع 22 30

طابا 14 29

كاترين 14 25

الطور 18 29

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 19 31

مرسى علم 20 31

الفيوم 15 32

بنى سويف 14 32

المنيا 13 32

أسيوط 14 33

سوهاج 15 33

قنا 16 34

الأقصر 16 34

أسوان 18 35

أبوسمبل 16 37

الوادى الجديد 17 34

شلاتين 19 31

ابو رماد 20 30

راس حدربة 21 29

حلايب 21 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 36

المدينة 18 32

الرياض 16 28

المنامة 19 27

أبوظبى 20 30

الدوحة 20 30

الكويت 18 28

دمشق 04 20

بيروت 15 20

عمان 08 19

القدس 10 20

غزة 10 20

بغداد 10 32

مسقط 22 28

صنعاء 08 24

الخرطوم 21 38

طرابلس 12 26

تونس 10 17

الجزائر 10 15

الرباط 12 17

نواكشوط 18 31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 08 20

إسطنبول 14 20

إسلام أباد 12 26

نيودلهى 13 32

جاكرتا 24 30

بكين 01 07

كوالامبور 24 33

طوكيو 06 12

أثينا 15 20

روما 07 14

باريس 02 07

مدريد 03 10

برلين 02- 03

لندن 01 10

مونتريال 07- 03-

موسكو 12- 04-

نيويورك 02- 06

واشنطن 03- 08