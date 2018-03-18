دراجة نارية تقتل طفل وإصابة سائق فى حفل نقل أثاث عرس بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

لقى طفل مصرعه تحت عجلات دراجة نارية فرت هاربة بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى منوف العام الطفل "ع . ع . م" 3 سنوات، ومقيم دائرة المركز، مصاب بكسر بقاع الجمجمة وارتجاج بالمخ، وغيبوبة تامة وحالته العامة سيئة.

بالانتقال والفحص وسؤال والده، قرر إنه حال لهو الطفل أمام المنزل إصطدمت به دراجة نارية مجهولة أحدثت إصابته وفرت هاربة ونفى الشبهه الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كما استقبلت مستشفى الباجور العام "ع . س . م" سائق ومقيم دائرة المركز الباجور مصاب بجرح متهتك بالقدم اليسرى.

بالانتقال والفحص وسؤاله قرر إنه حال تواجده بحفل نقل أثاث عرس، قام بعض المدعوين بإطلاق ألعاب نارية، وأصابته إحداها، ونفى الشبهه الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

وأصيبت ربة منزل ونجلاها بحالة تسمم إثر تناولهم طعام كان معد بالمنزل، ملوث بمبيد حشرى، بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وإستقبلت مستشفى أشمون العام كلاً من " أ إ م ‏إ " ربة منزل، ونجليها "إ م س ع" طالب و "م م س" طالبة، وجميعهم مقيمين دائرة المركز، مصابين بحالة تسمم، وتم تحويلهم إلى مستشفى ‏شبين الكوم الجامعى قسم السموم.

لإنتقال والفحص وسؤالهم قرروا بتناولهم طعام معد بالمنزل ملوث بمبيد حشرى"سم ‏فئران"عن طريق الخطأ وحدثت إصابتهم ونفوا الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .‏