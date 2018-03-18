دبلوماسى كورى شمالى يتوجه إلى فنلندا لإجراء محادثات مع واشنطن وسول







سول أ ش أ

توجه نائب مدير شئون أمريكا الشمالية فى وزارة الخارجية الكورية الشمالية تشوى كانج-إيل، اليوم الأحد، إلى فنلندا لإجراء محادثات شبه رسمية مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن تشوى وصل برفقة 3 مسئولين آخرين إلى مطار بكين الدولى للتوجه إلى فنلندا، فيما رفض الإجابة على أسئلة صحفية حول المحادثات المرتقبة.

ورفض تشوى أيضا الإجابة على أسئلة بخصوص ما إذا كان سيزور السويد التى زارها وزير الخارجية الكورى الشمالى رى يونج-هو، وعما إذا كان اجتمع مع مسئولين أثناء زيارته إلى بكين التى استمرت 4 أيام.

وأفادت مصادر دبلوماسية جنوبية أن المحادثات قد يشارك فيها تشوى والسفيرة الأمريكية السابقة لدى كوريا الجنوبية كاثلين ستيفنز ودبلوماسى كورى جنوبى سابق إلى جانب عدد من الأكاديميين.

وكان وزير خارجية كوريا الشمالية قد اختتم أمس السبت مباحثات مع نظيرته السويدية مارجوت وولستروم استمرت 3 أيام وتناولت الوضع الأمنى فى شبه الجزيرة الكورية مما قد يمهد الطريق للقاء مزمع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أونج.