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الأحد، 18 مارس 2018 02:48 م
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حتى نهاية الأسبوع الجارى..

"دباغة الجلود" تبدأ فى استقبال شكاوى أصحاب مدابغ مجرى العيون

الأحد، 18 مارس 2018 02:13 م
"دباغة الجلود" تبدأ فى استقبال شكاوى أصحاب مدابغ مجرى العيون صناعة الجلود





دانه الحديدى
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بدأت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، اليوم الأحد، فى استقبال شكاوى عددا من أصحاب المدابغ بمنطقة سور مجرى العيون، فيما يتعلق بالتعويض المادى أو التعويض بمدابغ بديلة بمدينة الروبيكى، وذلك ضمن المهلة التى منحتها الغرفة لأصحاب المدابغ ممن لديهم شكاوى متعلقة بالتعويضات، والتى تنتهى الخميس المقبل.
 
 
يأتى ذلك، فى أعقاب انتهاء اللجنة المختصة بتعويضات أصحاب مدابغ مجرى العيون من أعمالها، حيث تم الاتفاق بين الغرفة واللجنة على إعادة فتح باب تلقى الشكاوى من أصحاب المدابغ لمدة أسبوع واحد فقط، خاصة مع وجود عدد من أصحاب المدابغ الذين لم ينتهوا من استيفاء الأوراق المطلوبة، للحصول على التعويضات، سواء كانت تعويضات مالية أو بمدابغ بديلة داخل مدينة الروبيكى.
 
 
فى سياق متصل، تقدمت غرفة دباغة الجلود، بمذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، تطالبه بها بسرعة الانتهاء من الوحدات السكنية، والمستشفى للعاملين بالمدينة، بجانب إنهاء خط المواصلات الخاص بالروبيكى، تسهيلا على العاملين.
 

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