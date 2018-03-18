خلف الحبتور يسمح للموظفين المصريين بمجموعته بالتصويت فى انتخابات الرئاسة







قرر رجل الأعمال خلف الحبتور السماح لكل الموظفين المصريين الذين يعملون فى مجموعة الحبتور للاستثمار فى كل فروعها حول العالم، أن يتركوا أعمالهم كى يدلوا بأصواتهم فى اليوم الأخير لانتخابات المصريين فى الخارج.

وأعرب رئيس مجموعة الحبتور للاستثمار عن تقديره لكل المصريين الذين يعملون معه منذ سنوات، وحثهم على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن حكومة دبى ودولة الإمارات قامت بتقديم تسهيلات غير مسبوقة للبعثة الدبلوماسية المصرية أثناء اليومين الماضيين، وخصصت أعدادا كبيرة من قوات الشرطة لتأمين العملية الانتخابية.

ومن المعروف عن خلف الحبتور أنه عاشق لمصر وشعبها، واشترى مؤخرا قصرا كبيرا فى القاهرة لينزل به فى زياراته المتعددة للبلاد.