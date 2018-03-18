خبير قانونى: الحكومة وضعت ضوابط بقانون الخدمة المدنية للتغلب على الفساد

كتب ـ أحمد عبد الهادى

قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن آليات مكافحة الفساد كثيرة من بينها آليات قانونية وعمل تشريعات ترسخ مبدأ مكافحة الفساد.

وأضاف خلال المؤتمر الذى نظمه نادى مجلس الدولة اليوم، أن الفساد هو تجاوز القانون وعدم احترام القيم الدينية، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بدور كبير وفعال لمحاربة الفساد.

وأوضح أن الحكومة وضعت ضوابط بقانون الخدمة المدنية للتغلب على الفساد، ولابد من استحضار مبدأ المسئولية وإعادة سطوة القانون واحترامه وتنفيذه.

وأكد أن آليات مكافحة الفساد متعددة بدأت باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمها الشفافية فى اختيار كوادر الدولة الموظفين، وتوفير مرتبات مجزية للبعد عن إغراءات الفساد.