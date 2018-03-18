حيثيات رفض دعوى إدراج اسم مرشح لانتخابات التجديد النصفى لـ"البيطريين"







كتب أحمد عبد الهادى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض دعوى تطالب بإلغاء قرار اللجنة المشرفه على انتخابات النقابة العامة للاطباء البيطريين باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفى للنقابة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين شريف أبو الخير ونوح حسين وبهجت عزوز .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من الدكتور أحمد محمود ،والتى تطالب بالغاء قرار اللجنة المشرفه على انتخابات النقابة العامة للاطباء البيطريين باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين للتجديد النصفى للنقابة .

وقالت المحكمة، إن حق الترشيح من الحقوق الدستورية التى يتعبن اعمال مقتضاها وعدم جواز مصادرتها اوالمساس بها ،فضلا على ان قانون نقابة البيطريين لم يحظر حق الترشيح لعضوبة مجلس النقابة العامة أو الفرعية مطلقا .

وأضافت المحكمة، أن الدستور حظر الترشح على مقعدين بمجلس النقابة العامة والفرعية ،وفرضه لعله لعدم استطاعة العضو أن يؤدى ما عليه فى ان واحد وهو مالم يتحقق فى مقيم الدعوى

حملت الدعوى المقامة من أحمد محمود محمدي رقم 23593 لسنة 72 ق واختصمت رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين.

طالبت الدعوى بوقف قرار عدم إداراج الطاعن في انتخابات النقابة.