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الأحد، 18 مارس 2018 03:52 م
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حملة لمنع التعدى على الحد الفاصل بين الثروة السمكية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

الأحد، 18 مارس 2018 03:31 م
حملة لمنع التعدى على الحد الفاصل بين الثروة السمكية وأملاك الدولة بكفر الشيخ جانب من الحملة





كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ، حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع احتكار التجار، والتفتيش ومعاينة المحال التجارية والخدمية، والمطاعم والمخابز، ومحال الجزارة والأسماك الطازجة والمملحة، ومحال الفاكهة والخضراوات والسوق القطاعى بمدينة بلطيم، أسفرت عن تحرير 14 محضراً جنح أمن دولة طوارئ للمخالفين من التجار.

 

وأكد طلعت عبدالقادر ، مساعد محافظ كفر الشيخ ، لمنطقة شرق ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، أن أمن وسلامة المواطن من أهم أولوياتنا ، وأن متابعة وضبط الحالة العامة للأسواق وملاحقة التجار والمخالفين أمر حتمى، ونعمل جاهدين بكافة الأنظمة الرقابية والإدارات الخدمية على ملاحقة محتكرى السلعة، والقضاء على فوضى هيمنة التجار ورفع الأسعار.

 

وأضاف مساعد محافظ كفر الشيخ ، فى بيان له ، أنه تفقد الحد الفاصل والموازى لبحيرة البرلس وقرى بر بحرى وبين أملاك الدولة والثروة السمكية، لمتابعة بعض الأماكن الحدودية المملوكة للدولة والمتداخلة مع قطاع الثروة السمكية بقرى بر بحرى، مطالباً باستيفاء عرض كامل ومبين به الحدود التفصيلية التنظيمية للمنطقة، ومدى عمق الحد الفاصل للشريط الحدودى لبحيرة البرلس.

 

وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أهمية المتابعة بتقرير يومى مفصل، للحفاظ على الممتلكات العامة للدولة وحق الشعب الكامن فى ثرواته وممتلكاته، وعدم التعدى بالزحف على المنافع والمرافق العامة وأرض أملاك الدولة، مخاطباً بسرعة تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، ورفع مساحى لفصل الحد بين أملاك المواطنين وأملاك الدولة وكذلك الثروة السمكية وما تمتلكه بالشريط الحدودى لبحيرة البرلس.

 

جاء ذلك فى إطار تشديد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، على أهمية الحفاظ على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها، ولن يسمح بالإرتداد على أملاك الدولة أو الأراضى التى تم إزالتها وإستردادها وستطبق عقوبات رادعة ضد هؤلاء طبقاً للقانون.

1--معاينة-الحد-الفاصل-بين-اراضي-الثروة-السمكية-واملاك-الدولة
 
2--معاينة-أملاك-الدولة-ببلطيم
 
3--حملة-على-الأسواق-ببلطيم

 


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