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حملة لمجلس مدينة الأقصر للسيطرة علي الباعة الجائلين

الأحد، 18 مارس 2018 10:45 ص
حملة لمجلس مدينة الأقصر للسيطرة علي الباعة الجائلين الباعه الجائلين - أرشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
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شن مجلس مدينة الأقصر حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وقيادة المهندس حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، بالتنسيق مع أجهزة شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء طارق علام مساعد الوزير مدير أمن الأقصر الجديد، وقيادة العقيد موافى عبد الله مدير إدارة شرطة المرافق.

 

بدأت الحملة بمنطقة العوامية بميدان الصنايع مروراً بجزيرة العوامية، ثم العودة إلى شارع خالد بن الوليد والكورنيش وصولاً حتى فندق إيتاب، وإستهدفت المقاهي والمحال المخالفة والباعة الجائلين بالميادين والشوارع الرئيسية، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها تحرير 28 محضر إشغال طريق، وتحرير 17 محضر بائع متجول، وتحرير 8 محاضر نظافة وبيئة، وتحرير 62 محضر إزالات إدارية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وجارى استمرار الحملات لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وسلامة المواطنين على الطرق، وتحررت المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابات المختصة.

 


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