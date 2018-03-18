حملة توعية عن أهمية التبرع بالدم لطلاب اتحاد الصيدلة بجامعة دمنهور







وائل ربيعى

نظم الاتحاد المصرى لطلبة كلية الصيدلة بجامعة دمنهور، حملة توعية عن أهمية التبرع بالدم لأكتر الأماكن المليئة بالحشد للوصول لأكبر عدد ممكن من المتبرعين، حيث أعلن الطلاب استمرار الحملة فى عدة أماكن بدمنهور.

وركز الطلاب، خلال حملتهم، على ضرورة إقناع المواطنين بالتبرع بالدم وهل هناك حاجة ملحة للاضطرار للتبرع بالدم أم ما زلنا فى مرحلة الاختيار، قائلين: "نخشى الوصول لمرحلة عدم وجود مخزون يكفى من الدم لاحتياجات المرضى".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة EPSF هو منظمة طلابية تطوعية غير هادفة للربح يضم عددًا كبيرًا من طلاب الصيدلة من 32 جامعة مصرية من جميع أنحاء الجمهورية.