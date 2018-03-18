حرائق تجتاح مساحات شاسعة فى أستراليا وتؤدى إلى تدمير عدد من المنازل







ملبورن (أ ف ب)

تهدمت منازل ونفقت ابقار وأُحرقت مساحات شاسعة من الأراضى، الأحد، بسبب اندلاع حرائق فى أستراليا جراء ظروف مناخية حارة دفعت عددا من السكان الى الفرار.

وكانت عشرات الحرائق قد اندلعت السبت فى غرب ولاية فكتوريا وجنوب غربها. وقد ادى تغيّر اتجاه الرياح فى وقت مبكر الاحد، الى تفاقم الوضع.

وقال مفوض ادارة الطوارئ فى ولاية فكتوريا كريغ لابيسلى للصحافيين الاحد ان نحو 40 الف هكتار تضررت و"ستنفق مئات قطعان الابقار نتيجة لهذه الحرائق".

واضاف ان اثار الحرائق طاولت ما يصل الى 12 منزلا، فى وقت اشارت محطة "اى بى سي" الى ان تلك المنازل "تدمرت".

واوضح لابيسلى "لدينا نيران، وحرائق كبرى سيتوسع (نطاقها) قبل ان نتمكن من التحكم بها"، واكد انه "لا توجد اصابات خطيرة او وفيات. ويمكننى القول ان (المجتمعات المحلية) قد تدبرت امورها بشكل جيد للغاية".