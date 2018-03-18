حبس 4 من أعضاء الالتراس 15يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى







كتبت ــ أمنية الموجى

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 4 متهمين بألتراس أهلاوى، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة.

والمتهمون المحبوسون كل من: خالد رجب كمال، ومحمد يوسف محمد، وعبدالرحمن علي محمد، وكريم جمال صابر.

ووجهت النيابة إلى بعضهم تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، والبعض الآخر تهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، في أحداث العنف التي وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذي يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسي المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابونى فى الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.