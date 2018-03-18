حبس 4 أشخاص فى اتهامهم بطعن حارس جراج فى البساتين

النيابة قررت حبس المتهمين - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قررت نيابة البساتين الجزئية، منذ قليل، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بطعن حارس جراج وإصابته بجرح نافذ فى الظهر، بسبب خلاف على"ركن" توك توك وطلبت النيابة مزيد من تحريات المباحث حول الواقعة.
بدأت القضية بتلقى المقدم على فيصل، رئيس مباحث البساتين، ومعاونه الرائد أحمد مصلح، بلاغا بنشوب مشاجرة بين 5 أشخاص فى منطقة بئر أم سلطان، أسفرت عن إصابة أحدهم بطعن نافذ.
انتقلت قوة من مباحث القسم، إلى مكان الواقعة، وتبين لها نشوب مشاجرة بين طرف أول "ك.ا" 32 سنة سائق توك توك، وطرف ثانى "ع.ع" 23 سنة حارس جراج تكاتك.
وكشفت التحريات عن استعانة الطرف الأول بشقيقه"ع.ا" وصديقيه "ا.ر" و"ر"، وتعدوا على الطرف الثانى بالطعن بمطواة ما تسبب فى إصابته بجرح نافذ فى الظهر.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين واعترفوا وأرجعوا سبب الخلاف إلى "ركن" التوك توك داخل الجراح الذى يحرسه المجنى عليه فحرروا لهم المحضر اللازم وإحالتهم إلى النيابة التى تتولى التحقيق معهم الآن.
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