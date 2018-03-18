حبس 4 أشخاص فى اتهامهم بطعن حارس جراج فى البساتين







كتب على عبد الرحمن

قررت نيابة البساتين الجزئية، منذ قليل، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بطعن حارس جراج وإصابته بجرح نافذ فى الظهر، بسبب خلاف على"ركن" توك توك وطلبت النيابة مزيد من تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت القضية بتلقى المقدم على فيصل، رئيس مباحث البساتين، ومعاونه الرائد أحمد مصلح، بلاغا بنشوب مشاجرة بين 5 أشخاص فى منطقة بئر أم سلطان، أسفرت عن إصابة أحدهم بطعن نافذ .