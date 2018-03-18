حبس مواطن سنتين وغرامة 500 ألف جنيه لبناء مخالف ببنها

القليوبية-نيفين طه

قضت محكمة جنح قسم بنها، فى أول حكم من نوعه، تطبيقا لقانون مواجهة مخالفات البناء بمحافظة القليوبية، بحبس مواطن سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 500 ألف جنيه، فى الجنحة رقم 118 لسنة 2018 قسم بنها، والمتهم فيها بالبناء خارج الحيز العمرانى.

كانت أجهزة مجلس مدينة بنها، قد حررت مخالفة بناء للمواطن "عبد الحافظ ع" عبارة عن القيام ببناء سقف ودور أول خارج الحيز العمرانى، بمنطقة الحرس الوطنى ببنها، وأحيلت المخالفة للنيابة والمحكمة التى قضت بحكمها السابق كأول حكم من نوعه محافظة القليوبية.