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الأحد، 18 مارس 2018 07:34 م
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حبس عضو بـ"الألتراس" 15 يوماعلى ذمة التحقيق بـ"أحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا"

الأحد، 18 مارس 2018 07:17 م
حبس عضو بـ"الألتراس" 15 يوماعلى ذمة التحقيق بـ"أحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا" النيابة قررت حبس المتهم - أرشيفية





كتبت أمنية الموجى
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا منذ قليل بحبس عبد الرحمن على عضو فى رابطة ألتراس أهلاوى، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بتولى قيادة جماعة إرهابية والتورط فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ومونانا الجابوني باستاد القاهرة.

وتوجه عدد من أعضاء الرابطة إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، والمخصص للجماهير، ودخلوا فى مشادات مع أفراد الأمن تحولت إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما أشعل أفراد الألتراس الشماريخ وخلعوا كراسى المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين عقب انتهاء المباراة، حيث دخل عدد من الألتراس إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الغابوني فى الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

 

 


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