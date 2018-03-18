حبس طالب 5 سنوات وتغريمه 100ألف جنيه بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة







كتب سليم على

قضت محكمة الطفل بالجيزة، غيابيا، بحبس حدث 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى الاقراص المخدرة.

تحقيقات النيابة، كشفت أن ضابط بقسم شرطة الطالبية، أثناء مروره الأمنى بدائرة القسم، شاهد حدث يدعى " أحمد . م"، طالب، 18 سنة، يرمى علبة سجائر فور رؤيته، وبضبطه وتفتيش علبة السجائر عثر بداخلها على أقرص "الترامادول" المخدر.

وبتفتيش المتهم عثرعلى مبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

وقضت محكمة الطفل بالجيزة، غيابيا، بحبسه 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة.