حبس طالب 5 سنوات لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بأكتوبر

حشيش-أرشيفية
كتب ــ سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، طالبا، غيابيا، بالحبس 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بمدينة أكتوبر.
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.
تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، كشفت أنه أثناء المرور الأمنى لضابط بقسم شرطة أكتوبر بدائرة القسم، شاهد حدث يدعي "عبد الرحمن . م "، طالب،17 سنة، ممسكا بيده قطعة بنية اللون من جوهر الحشيش، فضبطه، وبتفتيشه عثر على باقى قطع من الحشيش، ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار.
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