حبس سيدة 15 يوما لتعذيبها أبناء زوجها بالسويس

تعذيب الأطفال - أرشيفية
السويس- سيد نون
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قرر المستشار عماد دهشان المحامى العام لنيابات السويس حبس " ع . أ " سيدة 15 يوماً علي ذمة التحقيق بعد اتهامها بتعذيب أطفال زوجها من زوجته الأولى.
كان مدير أمن السويس قد تلقى بلاغاً من أهالى " أرض عبد العزيز " بحي الجناين بقيام سيده بتعذيب أطفال زوجها من زوجته الأولى تعذيباً بشعاً.
على الفور أمر مدير أمن السويس بتشكيل فريق ضبط برئاسة المقدم حازم مشعل رئيس مباحث الجناين والذى تمكن من القبض على السيدة.
وتبين من الكشف الطبى مفتش الصحة أن المتهمة عذبت الطفلة رحمة 5 سنوات وأصابتها بكسر في الساق اليسرى وحرق بالقدم اليمني وسحجات بالرقبة، ومحمد 6 سنوات بإصابات متفرقة.
وبعرض المتهمة علي النيابة العامة أمرت النيابة بحبسها 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
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