حالة الطقس اليوم الأحد 18/3/2018 فى مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأحد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا بارد ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



حالة الطقس اليوم فى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



الطقس فى الأردن

نهارًا

ترتفع درجات الحرارة بصورة ملحوظة وكبيرة لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس صباحاً ربيعياً معتدلاً في عموم المناطق، وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية مع ساعات قبل الظهر والظهيرة مما يعمل على تحوّل الأجواء إلى مُغبرة مع ساعات الظهيرة.



في خليج العقبة

- الرياح: جنوبية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.



ليلًا

تسود أجواء أكثر دفئاً وجفافاً من المُعتاد في عموم المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.



الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 9 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وربيعياً دافئاً في المناطق الجبلية، ومائلاً للحرارة إلى حار نسبيًا في باقي المناطق نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.