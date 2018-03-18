جون كاسن عن استقبال الأمير تشارلز لطلبة الأزهر: أول خطوة لمكافحة الإرهاب







كتبت مريم بدر الدين

علق السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسن، على استقبال الأمير تشارلز امير ويلز لستة باحثين مصريين فى مقر إقامته بلندن، مصريين من برنامج المنح الدراسية المشترك بين بريطانيا والأزهر؛ لتبادل الأفكار عن التسامح الدينى وجهود مكافحة التطرف.

وكتب كاسن عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" 6 من طلبة منحه الأزهر رفعوا رأس مصر قدام سمو الأمير تشارلز. فى حوار شيّق، تبادلوا الأفكار عن تجربتهم التعليمية فى أرقى جامعات بريطانيا وعن تسامح الأديان. تشجيع الحوار و تمكين الشباب اللى عندهم صوت إيجابى هو أول خطوة لمكافحة الإرهاب".



السفير البريطانى

وقال بيان من السفارة البريطانية، اليوم الأحد، إن الأمير حصل على الدكتوراه الفخرية من الأزهر نظرًا لعمله على تشجيع الحوار بين الأديان - هو راعى حملة جمع الأموال من أجل المنح الدراسية.

وأضاف البيان، أن منحة الدراسات الدينية تأسست عام 2015 على يد الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف – الدكتور أحمد الطيب، والسفير البريطانى جون كاسن.

وتهدف المنحة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان من أجل دعم الأصوات الدينية المتجددة والإيجابية فى مصر وفى جميع أنحاء العالم. ومنذ عام 2016، تم منح ست منح دراسية، وتُقدر قيمة كل منحة بأكثر من 170,000 جنيه إسترلينى لكل مرشح.