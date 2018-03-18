video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جولة مفاجئة لوكيل تعليم أسيوط لمتابعة سير العمل بالمدارس

الأحد، 18 مارس 2018 11:43 ص
جولة مفاجئة لوكيل تعليم أسيوط لمتابعة سير العمل بالمدارس جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على المدارس





أسيوط - ضحا صالح
إضافة تعليق

أجرى صلاح فتحى بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، جولة مفاجئة لعدد من مدارس إدارة أسيوط التعليمية، لمتابعة سير العمل بالمدارس ومن بينها مدرسة عصمت عفيفى الإعدادية للبنات، رافقه خلالها عبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام. 

اطمأن وكيل الوزارة خلال الجولة على الالتزام بخطة المناهج الوزارية لمختلف المواد الدراسية، والانتهاء منها، وكذلك المراجعة مع الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كاف. 

كما شارك وكيل الوزارة معلمة اللغة العربية بالمدرسة بشرح حصة اللغة العربية للاطمئنان على مستوى التحصيل لدى الطلاب. 

وتابع وكيل الوزارة خلال الجولة مراجعة تسجيل الغياب إليكترونيا، ورفعه على موقع الوزارة أولا بأول، ومراجعة خطة إخلاء المدارس، وكذلك التأكد من وجود غرفة عزل بكل مدرسة، مع توافر الإسعافات الأولية وتواجد طبيب أو زائر بكل مدرسة.

وأكد بدوى، أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة على جميع المدارس بمختلف الإدارات، وذلك لضبط الأداء وتلافى السلبيات.

 

جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط (1)
جولة وكيل وزارة التعليم بأسيوط 

 

جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط (2)
وكيل وزارة التربية التعليم أثناء شرحه للطلاب

 

جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط (3)
وكيل وزارة التربية والتعليم أثناء شرحه لمادة اللغة العربية بأحد الفصول

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بروتوكول تعاون بين شركة مياه أسيوط ومديرية الأوقاف

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

وكيل تعليم اسيوط

ادراة اسيوط التعليمية




لا تفوتك
النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة