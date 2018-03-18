جولة مفاجئة لوكيل تعليم أسيوط لمتابعة سير العمل بالمدارس







أسيوط - ضحا صالح

أجرى صلاح فتحى بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، جولة مفاجئة لعدد من مدارس إدارة أسيوط التعليمية، لمتابعة سير العمل بالمدارس ومن بينها مدرسة عصمت عفيفى الإعدادية للبنات، رافقه خلالها عبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام.

اطمأن وكيل الوزارة خلال الجولة على الالتزام بخطة المناهج الوزارية لمختلف المواد الدراسية، والانتهاء منها، وكذلك المراجعة مع الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كاف.

كما شارك وكيل الوزارة معلمة اللغة العربية بالمدرسة بشرح حصة اللغة العربية للاطمئنان على مستوى التحصيل لدى الطلاب.

وتابع وكيل الوزارة خلال الجولة مراجعة تسجيل الغياب إليكترونيا، ورفعه على موقع الوزارة أولا بأول، ومراجعة خطة إخلاء المدارس، وكذلك التأكد من وجود غرفة عزل بكل مدرسة، مع توافر الإسعافات الأولية وتواجد طبيب أو زائر بكل مدرسة.

وأكد بدوى، أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة على جميع المدارس بمختلف الإدارات، وذلك لضبط الأداء وتلافى السلبيات.



جولة وكيل وزارة التعليم بأسيوط



وكيل وزارة التربية التعليم أثناء شرحه للطلاب