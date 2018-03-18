جنايات القاهرة تجدد حبس 18متهما بالانضمام لتنظيم "ولاية سيناء"الأحد، 18 مارس 2018 12:44 م
المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عصام أبو العلا، اليوم الأحد، تجديد حبس 18 متهما، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم" داعش ولاية سيناء"، 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة.
وفيما قررت المحكمة إخلاء سبيل متهم فى نفس ذات الدعوى، وقدم خالد المصرى المحامى الحقوقى تقرير فيد إصابة المتهم المخلى سبيله بتدابير احترازية ويدعى محمد نادى بالصرع المزمن، وتبين بالكشف الطبى على المتهم من طبيب السجن تبين أن المتهم يعانى من صرع مزمن.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أغراضها، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لخطف وقتل ضباط الشرطة، والتعدى على الممتلكات العامة.
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