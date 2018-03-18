video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جنايات القاهرة تجدد حبس 18متهما بالانضمام لتنظيم "ولاية سيناء"

الأحد، 18 مارس 2018 12:44 م
جنايات القاهرة تجدد حبس 18متهما بالانضمام لتنظيم "ولاية سيناء" المستشار حسن فريد-أرشيفية





كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عصام أبو العلا، اليوم الأحد، تجديد حبس 18 متهما، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم" داعش ولاية سيناء"، 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة.
 
وفيما قررت المحكمة إخلاء سبيل متهم فى نفس ذات الدعوى، وقدم خالد المصرى المحامى الحقوقى تقرير فيد إصابة المتهم المخلى سبيله بتدابير احترازية ويدعى محمد نادى بالصرع المزمن، وتبين بالكشف الطبى على المتهم من طبيب السجن تبين أن المتهم يعانى من صرع مزمن.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أغراضها، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لخطف وقتل ضباط الشرطة، والتعدى على الممتلكات العامة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجنايات تجدد حبس 18 شخصا 45 يوما لاتهامهم بالانضمام لتنظيم "ولاية سيناء"

تعرف على موقف 319 متهما بـ"تنظيم ولاية سيناء" بعد إدراجهم بقوائم الإرهاب

حيثيات إدراج 319 متهما بـ"تنظيم ولاية سيناء" على قوائم الإرهاب.. المحكمة تؤكد على هدفها إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بممارسة الإرهاب.. ورفع أسماء 14 إرهابيا للوفاة وعدم توافر الركن المادى

تنظيم داعش

تنظيم ولاية سيناء

معهد امناء الشرطة

المستشار حسن فريد




لا تفوتك
النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة