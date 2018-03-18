جمهوريون بمجلس الشيوخ يحذرون ترامب من إغلاق التحقيق حول التدخل الروسى







واشنطن (رويترز)

حذر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الرئيس دونالد ترامب اليوم الأحد، من محاولة إغلاق التحقيق الاتحادى فى التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية التى جرت عام 2016 قائلين إن من المهم ترك المحقق الخاص روبرت مولر يكمل مهمته.

وجدد ترامب، المنتمى للحزب الجمهورى، هجومه عبر تويتر على كل من التحقيق الذى يجريه مكتب التحقيقات الاتحادى والمحقق الخاص مولر منذ إقالة أندرو ماكيب النائب السابق لمدير المكتب قبل يومين من تقاعده الرسمى الذى يتيح له الحصول على معاش تقاعد كامل.

وقال السناتور الجمهورى جيف فليك الذى وجه انتقادات حادة لترامب إن أحدث تعليقات للرئيس بدت وكأنها تستهدف إقالة مولر.

وأضاف فليك فى مقابلة مع شبكة تلفزيون "CNN" قائلا "لا أعرف ماذا يدبر لمولر لكن يبدو أن الأمر يسير على هذا النحو، يحدونى أمل ألا يحدث ذلك لأنه ينبغى ألا يكون كذلك، لا يمكن لنا فى الكونجرس أن نقبل ذلك".

وتابع "أتوقع أن أرى محاولة ملموسة خلال اليومين القادمين لإجبار الرئيس على التراجع وحثه على ألا يفعل ذلك، لا يمكنه القيام بذلك".

وأمس السبت، دعا جون دود المحامى الشخصى لترامب نائب وزير العدل رود روزنستاين الذى يشرف على مولر "لوضع نهاية للتحقيق حول تواطؤ روسيا المزعوم والذى أعده جيمس كومى رئيس ماكيب".

ومن جانبه قال السناتور الجمهورى لينزى جراهام إن من المهم أن يسمح لمولر بمتابعة عمله دون تدخل مشيرا إلى أن كثيرا من الجمهوريين يشاركونه هذا الرأى.

وأضاف جراهام "السبب الوحيد لإقالة مولر هو أن يكون هناك داع، لا أرى سببا لذلك عندما يتعلق الأمر بالسيد مولر، يتعين تمكينه من أداء مهمته بشكل مستقل بعيدا عن أى تدخل سياسي. أتعهد أمام الأمريكيين كجمهورى بضمان أن يتمكن السيد مولر من مواصلة عمله دون أى تدخل".

وتابع جراهام "كما قلت من قبل، إذا حاول القيام بذلك ستكون بداية النهاية لرئاسته لأننا دولة سيادة القانون".

وانتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأحد، التحقيق الذى يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسى محتمل فى الانتخابات الأمريكية معتبرا أنه "غير عادل"، ومؤكدا أن فريق عمله يتألف من ديموقراطيين "مسلحين".

وأعلن ترامب فى تغريدة على تويتر "هل هناك من يعتقد أن ذلك عادل ؟ ومع ذلك، ليس هناك تواطؤ!".

ويندرج انتقاد ترامب ضمن تصعيد للمواجهة مع مولر على خلفية تحقيقه فى احتمال حصول تواطؤ بين الحملة الانتخابية لترامب وجهات روسية سعت إلى التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية فى 2016 لمصلحة المرشح الجمهورى.

وهاجم الرئيس الأمريكى أيضا كلا من المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالى أندرو ماكيب، الذى أقيل الجمعة قبل يومين من موعد تقاعده، والمدير السابق للمكتب جيمس كومى، الذى أقاله ترامب العام الماضى على خلفية التحقيق فى احتمال حدوث تدخل روسى.

وكان ترامب تفادى حتى الآن مهاجمة مولر بشكل مباشر، ومولر مدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالى تولى التحقيق فى التدخل الروسى بعد إقالة كومى فى 9 مايو 2017.