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جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب 1300 علبة مكمل غذائى من ألمانيا

الأحد، 18 مارس 2018 11:52 ص
جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب 1300 علبة مكمل غذائى من ألمانيا جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من المكملات الغذائية





كتبت رحاب نبيل
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تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، من ضبط راكب حاول تهريب كمية من المكملات الغذائية داخل إحدى حقائبه لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من ألمانيا.

 

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط الألمانية لوفتاهنزا القادمة من ميونخ، اشتبه أفراد سلطات الجمارك فى أحد الركاب، وبتمرير حقائبه على جهاز الكشف بالأشعة تبين وجود أجسام معتمة داخل إحدى حقائبه.

 

وأضافت المصادر، أنه بتفتيش حقائب الراكب عثر على 1300 علبة مكمل غذائى حاول تهريبها بين طيات ملابسه، وأمر الدكتور إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الراكب.

 


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