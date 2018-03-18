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الأحد، 18 مارس 2018 12:50 م
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جامعة السادات تنظم قافلة طبية بيطرية إلى قرية صنصفط

الأحد، 18 مارس 2018 12:50 م
جامعة السادات تنظم قافلة طبية بيطرية إلى قرية صنصفط قافله بيطرية - أرشيفية





المنوفية _ محمد فتحى
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نظمت جامعة مدينة السادات قافلة بيطرية إلى قرية صنصفط مركز منوف، تحت رعاية الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور هانى يوسف حسن نائب رئيس الجامعة لشئون للتعليم والطلاب.

 

وضمت القافلة 5 عيادات طبية بيطرية " عيادة أمراض الباطنة والمعدية، عيادة الجراحة والتخدير والأشعة، عيادة التوليد والتناسل، عيادة أمراض الطيور والأرانب، والصحة العامة".

 

كما صاحب القافلة 50 طالبا وطالبة من الفرقة الخامسة تنفيذا للجزء التدريبى العملى الخاص بهم وقدمت القافلة خدمات الكشف والعلاج لحالات الأمراض الباطنية والمعدية والحالات التناسلية والجراحية بالمجان للتيسير على أبنائها ورفع العبء عن كاهلهم، فضلا عن تقديم الخدمات الإرشادية للمربين وتوعيتهم بأساليب التغذية والوقاية والتربية.

 

ومن المنتظر أن تقوم كلية الطب البيطرى بعدة قوافل بيطرية على مدار الفصل الدراسى بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات التى تقدمها لأهالى المحافظة ولطلاب الكلية بالتدريب العملى.

 


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