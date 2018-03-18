جامعة السادات تفوز على " الأمريكية" ب3 أهداف بدورة الشهيد الرفاعى







المنوفية _ محمد فتحى -محمود شاكر

حقق فريق جامعة مدينة السادات لكرة القدم فوزا على حساب نظيره الجامعة الأمريكية بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت بملعب نادى السادات في الجولة الأولى من تصفيات الصعود بمسابقة دوري الشهيد الرفاعي 45 التي ينظمها المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور حمدى عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

سجل أهداف جامعة السادات محمد مختار الشيمى ، رمضان السيد ، مروان هلال بينما سجل هدف الجامعة الأمريكية ، عبدالله عماد ويقود منتخب جامعة السادات جهاز فنى بقيادة الدكتور بكر سلام ويعاونه الدكتور أحمد جمال

وتضم مجموعة منتخب جامعة السادات ثلاث جامعات أخرى هم الأمريكية ، الألمانية ، مصر للعلوم والتكنولوجيا، كما يلتقي فريق السادات في الجولة الثانية خارج ملعبه أمام فريق مصر للعلوم والتكنولوجيا.