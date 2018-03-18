تنفيذ 131 حكما قضائيا وفحص 17 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروح







مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح ، من تنفيذ 131 حكما قضائيا وفحص 17 مشتبها، فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة، من فحص 12 مشتبها فيهم و 5 مسجلين خطر، وتنفيذ حكم في قضية جنائية، و 56 حكم جزئي، و 7 أحكام مستأنفة، و60 حكم بغرامات، و7 مخالفة جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.