تنفيذ 131 حكما قضائيا وفحص 17 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروح

تنفيذ 131 حكما قضائيا وفحص 17 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروحالأحد، 18 مارس 2018 09:07 م
حملة امنية- أرشيفية
مطروح – حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح ، من تنفيذ 131 حكما قضائيا وفحص 17 مشتبها، فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة، من فحص 12 مشتبها فيهم و 5 مسجلين خطر، وتنفيذ حكم في قضية جنائية، و 56 حكم جزئي، و 7 أحكام مستأنفة، و60 حكم بغرامات، و7 مخالفة جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.
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