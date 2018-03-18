video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 12:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذي المحلة يوافق على إقامة مستشفى لذوى الاحتياجات الخاصه على مساحة 10قراريط

الأحد، 18 مارس 2018 11:31 م
تنفيذي المحلة يوافق على إقامة مستشفى لذوى الاحتياجات الخاصه على مساحة 10قراريط المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى





الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

أصدر المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى، تعليماته بتكثيف أعمال حملات إزالة التعديات على الاراضى الزراعيه للحفاظ على الرقعه الزراعيه.. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بقاعه الاجتماعات برئاسة المدينه والتى استعرض فيها متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثماريه للعام المالى2018/2017عن الفتره من 1/7/2017 حتى 15/3/2018 حيث تم الموافقه على اقامة مستشفى للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصه على مساحة 10ط بحوض البريقى " عزبة شفيق " زمام الدواخليه و الموافقه على تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتخصيص قطعة ارض املاك دوله مساحتها 1200 م بحوض القرش والبرك نمره (5) بجوار ارض المشتل لصالح وزارة الداخليه"مديرية امن الغربيه" لاقامة قسم شرطة ثالث المحله.

كما وافق المجلس أيضا على قرار المجلس التنفيذى لقرية محلة أبوعلى والخاص بالموافقه على قبول التبرع المقدم من الدكتور موسى محمد موسى و المهندس ممدوح عبد الحى كامل بمساحة 1333 م2 وذلك لاقامة مبنى مكون من بدروم وثلاثة ادوارعلويه لتخصيصه مدرسة تعليم اساسى بناحية القيصريه كما تم الموافقه على قرار المجلس التنفيذى لقرية دمرو بتخصيص الشقه الموجوده بجوار مسجد السيده عائشه بدمرو لاستخدامها مكتب تامينات دمرو على مساحة 110 م2 لخدمة اكثر من وحده محليه .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مدينة المحلة يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مجلس تنفيذى المحله




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة