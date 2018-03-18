تنفيذي المحلة يوافق على إقامة مستشفى لذوى الاحتياجات الخاصه على مساحة 10قراريط







الغربية - عادل ضرة

أصدر المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى، تعليماته بتكثيف أعمال حملات إزالة التعديات على الاراضى الزراعيه للحفاظ على الرقعه الزراعيه.. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بقاعه الاجتماعات برئاسة المدينه والتى استعرض فيها متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثماريه للعام المالى2018/2017عن الفتره من 1/7/2017 حتى 15/3/2018 حيث تم الموافقه على اقامة مستشفى للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصه على مساحة 10ط بحوض البريقى " عزبة شفيق " زمام الدواخليه و الموافقه على تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتخصيص قطعة ارض املاك دوله مساحتها 1200 م بحوض القرش والبرك نمره (5) بجوار ارض المشتل لصالح وزارة الداخليه"مديرية امن الغربيه" لاقامة قسم شرطة ثالث المحله.

كما وافق المجلس أيضا على قرار المجلس التنفيذى لقرية محلة أبوعلى والخاص بالموافقه على قبول التبرع المقدم من الدكتور موسى محمد موسى و المهندس ممدوح عبد الحى كامل بمساحة 1333 م2 وذلك لاقامة مبنى مكون من بدروم وثلاثة ادوارعلويه لتخصيصه مدرسة تعليم اساسى بناحية القيصريه كما تم الموافقه على قرار المجلس التنفيذى لقرية دمرو بتخصيص الشقه الموجوده بجوار مسجد السيده عائشه بدمرو لاستخدامها مكتب تامينات دمرو على مساحة 110 م2 لخدمة اكثر من وحده محليه .