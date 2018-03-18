video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين الأقصر ينفذ حملات على الأسواق والمخابز.. ويحرر 248 محضرا ومخالفة

الأحد، 18 مارس 2018 11:35 ص
تموين الأقصر ينفذ حملات على الأسواق والمخابز.. ويحرر 248 محضرا ومخالفة عيش - أرشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

قاد رجال مديرية تموين الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري وإدارات تموين أرمنت وإسنا والطود والزينية والبياضية والقرنة، حملات لتشديد الرقابة التموينية علي الأسواق والمخابز البلدية وضبط الأسعار.

 

أسفرت الحملات عن تحرير 248 محضرا ومخالفة تموينية، شملت 149 مخالفة مخابز، و96 مخالفة أسواق، و3 مخالفات مواد بترولية خلال الفترة من أول مارس حتى 17 مارس الجارى وتم عرضها على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ورصد المخالفات بكافة مراكز ومدن المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 15 محضر مخالفات متنوعة فى حملة تموينية بالأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

حملا تموينية بالاقصر

اخبار مصر

مخالفات تموينية

اخبار المحافظات

وزارة التموين




لا تفوتك
النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة