تموين الأقصر ينفذ حملات على الأسواق والمخابز.. ويحرر 248 محضرا ومخالفة







الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية تموين الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري وإدارات تموين أرمنت وإسنا والطود والزينية والبياضية والقرنة، حملات لتشديد الرقابة التموينية علي الأسواق والمخابز البلدية وضبط الأسعار.

أسفرت الحملات عن تحرير 248 محضرا ومخالفة تموينية، شملت 149 مخالفة مخابز، و96 مخالفة أسواق، و3 مخالفات مواد بترولية خلال الفترة من أول مارس حتى 17 مارس الجارى وتم عرضها على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ورصد المخالفات بكافة مراكز ومدن المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار.